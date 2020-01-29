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|29.04.2020, 05:48
|#1
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Пользователь
Регистрация: 29.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 48
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Минет решает всё в отношениях!
Каждая женщина желает найти вторую половинку, которая обеспечит её трепетное романтическое сердце заботой и вниманием. Многие дамы с трудом, но находят подходящего кавалера. Лишь одна из десяти может сохранить отношения и создать семью — ячейку общества. Остальные девять, не осознав истинной причины очередной неудачи на личном фронте совершают одну за другой попытку.
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ В ОТНОШЕНИЯХ
Как правило, все усилия прекрасной половины человечества напрасны. Потому что они не знают секретов которыми здесь хочу поделиться из личного опыта.
Чтобы заставить парня влюбиться в себя и он никогда не бросил, ты должна соответствовать главным пяти требованиям всех представителей сильной половины человечества.
Четвёртый пункт — распространённая ошибка которую многие не учитывают. Обычнл это является причиной 80% безответной любви. К счастью, данное недоразумение легко избежать, чем обеспечить долгую счастливую и семейную жизнь.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧЕВИДНО!
Для этого каждая девушка обязана знать как отсосать молодому человеку. Но настоящий секрет как овладеть тактикой орального секса опытные самки держит в строгом секрете. Одной моей знакомой фантастически повезло и она случайно нашла настоящую, пошаговую инструкцию как сделать минет, который доставит незабываемое удовольствие.
Этими редкими знаниями поделились элитные проститутки в одном из обсуждений своего форума. Кому как не жрицам любви знать в совершенстве как воплотить в реальность все сокровенные фантазии мужчины? Уже более семи моих знакомых испытали этот способ и остались довольны результатом.
БОНУС: СОВЕТ КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В конце, могу добавить ещё один восхитительный способ как обрадовать супруга. Многим из них очень нравится такой опыт в интиме как сексвайф, подробно о ней можешь прочитать по ссылке. Там подробно изложены секреты МЖМ секса. Эта информация ценная находка для любителей такого формата развлечений.
По этому, если ты желаешь сказочно удивить своего мужа или бойфренда, следуй этой проверенному методу и тебя ожидает длинная и счастливая семейная жизнь!
Последний раз редактировалось Annushka; 24.09.2020 в 08:42.
|06.08.2020, 00:30
|#2
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Пользователь
Регистрация: 30.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 40
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Размышления о шлюхах
Прочитала фразу Президента Беларуси, Александра Лукашенко и она меня заставила погрузиться в раздумия.
Цитата:
В любом случае, это глубокомысленное изречение давно обнуленного диктатора из братской страны натолкнуло меня на пару мыслей.
Во-первых, действительно, мужики постоянно используют слово "шлюха" совершенно не там, где надо. Либо называют им всех девушек в сакраментальном "все бабы — шлюхи". Или в конкретно ненавидимую ими даму бросают обвинения в проституции.
Раз уж, завели такую тему, поделюсь одним секретом, недавно нашла потрясающую статю в блоге опытной индивидуалки. Там изложена пошаговая инструкция как стать элитной шлюхой и зарабатывать огромные деньги.
Иногда мои знакомые, которые не знают, чем я занимаюсь, высказываются в таком духе. Но я никогда не слышала, чтобы о каких-то девушках так говорили клиенты настоящих шлюх.
Потому что знают цену этому слову. И кстати очень часто утверждают, что настоящие шлюхи честнее и лучше, чем "обычные" девушки. Впрочем, сама я так не считаю. Среди проституток тоже мразей хватает. А может быть, таким комплиментом клиенты просто стараются сделать мне приятно...
Ну, раз уж заговорили о Лукашенко, хочу развенчать еще один стереотип - о преобладании у нас в отрасли девушек из Украины и Белоруссии. Они есть, причем в Питере и Москве эскортниц из Белоруссии в последнее время стало больше.
Но аргумент ватных патриотов о том, что дескать, у нас только украинки предлагают интим услуги на трассах, не выдерживает критики.
Больше всего работают проститутками россиянки — чисто статистически. На второе место я бы поставила девушек из Узбекистана и Киргизии. хотя бы потому, что у нас полно мигрантов и они работают в многочисленных салонах нижней ценовой категории.
А то еще откуда у нас столько объявлений на асфальте и остановках — Яхши Кизлар, Наргиза, Жасмин, Лейла и конечно моя любимая классика - "Муххабат 24 соат"?
Последний раз редактировалось Alisa; 06.08.2020 в 00:33.
|18.09.2020, 07:50
|#3
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Пользователь
Регистрация: 30.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 40
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Как правильно делать куни
Только нашла невероятно интересное обсуждение на форуме где обсуждают секретные уроки техники куннилингуса https://www.russpuss.ru/intim/kunilingus/ по этой ссылке.
|24.09.2020, 08:46
|#4
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Пользователь
Регистрация: 29.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 48
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Ещё советую посетить эту группу http://moemesto.ru/seks2020 где можно найти ответы на любые вопросы.
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Обсуждаем и делимся личным опытом как открыть официальный сайт intimcity.nl в обход блокировок Роскомнадзор.
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