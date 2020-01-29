Alisa Пользователь

Регистрация: 30.01.2020 Адрес: Киев Сообщений: 40

Размышления о шлюхах



Цитата: Мы не можем называть всех шлюхами и проститутками, кто нам не нравится.



В любом случае, это глубокомысленное изречение давно обнуленного диктатора из братской страны натолкнуло меня на пару мыслей.



Во-первых, действительно, мужики постоянно используют слово "шлюха" совершенно не там, где надо. Либо называют им всех девушек в сакраментальном "все бабы — шлюхи". Или в конкретно ненавидимую ими даму бросают обвинения в проституции.



Раз уж, завели такую тему, поделюсь одним секретом, недавно нашла потрясающую



Иногда мои знакомые, которые не знают, чем я занимаюсь, высказываются в таком духе. Но я никогда не слышала, чтобы о каких-то девушках так говорили клиенты настоящих шлюх.



Потому что знают цену этому слову. И кстати очень часто утверждают, что настоящие шлюхи честнее и лучше, чем "обычные" девушки. Впрочем, сама я так не считаю. Среди проституток тоже мразей хватает. А может быть, таким комплиментом клиенты просто стараются сделать мне приятно...



Ну, раз уж заговорили о Лукашенко, хочу развенчать еще один стереотип - о преобладании у нас в отрасли девушек из Украины и Белоруссии. Они есть, причем в Питере и Москве эскортниц из Белоруссии в последнее время стало больше.



Но аргумент ватных патриотов о том, что дескать, у нас только украинки предлагают интим услуги на трассах, не выдерживает критики.



Больше всего работают проститутками россиянки — чисто статистически. На второе место я бы поставила девушек из Узбекистана и Киргизии. хотя бы потому, что у нас полно мигрантов и они работают в многочисленных салонах нижней ценовой категории.



А то еще откуда у нас столько объявлений на асфальте и остановках — Яхши Кизлар, Наргиза, Жасмин, Лейла и конечно моя любимая классика - "Муххабат 24 соат"?



Прочитала фразу Президента Беларуси, Александра Лукашенко и она меня заставила погрузиться в раздумия.Может, он имеет в виду трио отважных женщин, которые взялись бороться против режима ополоумевшего колхозника?В любом случае, это глубокомысленное изречение давно обнуленного диктатора из братской страны натолкнуло меня на пару мыслей.Во-первых, действительно, мужики постоянно используют слово "шлюха" совершенно не там, где надо. Либо называют им всех девушек в сакраментальном "все бабы — шлюхи". Или в конкретно ненавидимую ими даму бросают обвинения в проституции.Раз уж, завели такую тему, поделюсь одним секретом, недавно нашла потрясающую статю в блоге опытной индивидуалки. Там изложена пошаговая инструкция как стать элитной шлюхой и зарабатывать огромные деньги.Иногда мои знакомые, которые не знают, чем я занимаюсь, высказываются в таком духе. Но я никогда не слышала, чтобы о каких-то девушках так говорили клиенты настоящих шлюх.Потому что знают цену этому слову. И кстати очень часто утверждают, что настоящие шлюхи честнее и лучше, чем "обычные" девушки. Впрочем, сама я так не считаю. Среди проституток тоже мразей хватает. А может быть, таким комплиментом клиенты просто стараются сделать мне приятно...Ну, раз уж заговорили о Лукашенко, хочу развенчать еще один стереотип - о преобладании у нас в отрасли девушек из Украины и Белоруссии. Они есть, причем в Питере и Москве эскортниц из Белоруссии в последнее время стало больше.Но аргумент ватных патриотов о том, что дескать, у нас только украинки предлагают интим услуги на трассах, не выдерживает критики.Больше всего работают проститутками россиянки — чисто статистически. На второе место я бы поставила девушек из Узбекистана и Киргизии. хотя бы потому, что у нас полно мигрантов и они работают в многочисленных салонах нижней ценовой категории.А то еще откуда у нас столько объявлений на асфальте и остановках — Яхши Кизлар, Наргиза, Жасмин, Лейла и конечно моя любимая классика - "Муххабат 24 соат"? Последний раз редактировалось Alisa; 06.08.2020 в 00:33 .