Alisa Новичок

Регистрация: 30.01.2020 Адрес: Киев Сообщений: 29

Веские доводы и факты как, где и сколько зарабатывают девушки Цитата: AnnaG Сообщение от 5000$ за 17 дней тура? Секстура? Даже за "это" такие деньги никто не платит.



СЮЖЕТ ТСН 1+1 О ТОМ КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ МНОГИЕ УКРАИНКИ



Понимаю, пост на форуме неизвестного пользователя оправдано может вызывать сомнения. За то, репортаж ТОП1 телеканала 1+1 должен вызывать больше доверия. Пожалуйста



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КАК УБЕДИТСЯ ЛИЧНО СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕВУШКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ



Допустим, журналисты ТСН врут, и весь телеграмм чат сговорился... Можете зайти посетить популярные рекламные эскорт сайты в EU и лично убедится сколько зарабатывают девушки. К примеру, Итальянский escortforumit.xxx посмотрите стандартную стоимость за час. В среднем получается 200€. Плюс важную роль играет дополнительная оплата за эскорт услуги. Они в анкете extra обозначены. Обычно среднестатистические показатели посещений в день равняются пусть 5 мужикам.



Если возникнут сомнения, напишите с любой EU сим карты с WhatsApp от имени клиента на любую анкету. Во-первых, вам ответят, убедитесь что это живые люди. Во-вторых, попробуйте поторговаться, тут же будете заблокированы. Таким образом исключите сомнения относительно ценовой политики.



Следующий логический шаг, это самостоятельный подсчёт. Обычно среднестатистические показатели посещений в день равняются пусть 5 мужикам. Не забывай об дополнительных эскорт услугах. Таким образом, по самым скромным подсчётам, чистый заработок девочки за день выходит минимум 500€.



Исследовав лично обстановку, считаем реальный доход



Тепер 5x14=7000 тысяч евро за две недели. Обратите внимание что это минимальный подсчёт. Как правило средний доход за пол месяца колеблется в районе 10000$. Я лично не раз привозила с тура 15-20000$. Хотите верьте хотите нет. А вот моя знакомая индивидуалка avrora-independent.net посмотрите какая стоимость часа провести время с ней. Так само можете легко удостоверится в реальности по примеру описанному выше.



Не стану заводить речь сколько девочки зарабатывают в США. Где стоимость приличной индивидуалки 700-1000$ в час. Боюсь точно не поверите.



Ещё важно обратить внимание что здесь не агитирую за определенное агентство. Так как я уже на пенсии, и могу советовать только «шпаргалку эскортницы». Где перечислена вся высокооплачиваемая работа для девушек



ТЕПЕРЬ ЧЕСТНО О НЕДОСТАТКАХ



Я не бездумный агитатор которая рассказывает только сказки про красивую и богатую жизнь. К сожалению не всегда так гладко. Справедливости ради, должна сказать что не всё так сказочно и гладко. Часто вместо денег можно легко заработать проблемы на свою задницу. Обычно в подобные ситуации попадают девочки без опыта. Эти реальные истории из жизни можно прочитать в рубрике грабли



ВЫВОД



На самом деле работа в эскорте не сказка, здесь можно легко попасть в неприятности. Но давайте будем объективны до конца. Не обязательно работать проституткой чтобы оказаться в опасности. Можно трудоустроится кассиром или администратором на заправку. И легко стать жертвой разбойного нападения, за крошечную зарплату. Да и по умолчанию ежедневно грабят, убивают и так погибает множество людей. В тех самых ДТП.



Наше бытиё изначально так устроено что каждый в потенциальной опасности. Но об этом не стоит думать и заморачиваться. В любом случае когда девушка ищет работу, обязательно должна думать головой. Ибо если мозгов нет, то хоть кем ты не работай один хрен в итоге влипнешь куда-то.



А Вы, зря так недооцениваете силу женской красоты и обаяния). Умные женщины обеспечивают себя куда большим материальным достатком чем 7000$.



Добрый день. После Вашего сообщения мне как-то наверное стыдно стало. Судя по всему, получается что обманываю или «несу пургу» здесь. К счастью, чтобы доказать достоверность вышеизложенной информации, подкрепила неоспоримыми доводами, необходимо не более 3-5 минут. Если уделите их, через пять минут сомнений не будет.Понимаю, пост на форуме неизвестного пользователя оправдано может вызывать сомнения. За то, репортаж ТОП1 телеканала 1+1 должен вызывать больше доверия. Пожалуйста на официальном сайте ознакомьтесь пожалуйста. Правда, сюжет был снят в далёком 2013... Но уже тогда в слух рассказали о массовой тенденции «секс туризма» украинок на выходные за границу. Обратите внимание какие там суммы приведены.Телеграмм группа « болталка для эскортниц », в которой 5000+ участниц. Там 24/7 постоянно девушки с пониженной социальной ответственностью беседуют. Можете у них спросить какая стоимость за час в Европе.Допустим, журналисты ТСН врут, и весь телеграмм чат сговорился... Можете зайти посетить популярные рекламные эскорт сайты в EU и лично убедится сколько зарабатывают девушки. К примеру, Итальянский escortforumit.xxx посмотрите стандартную стоимость за час. В среднем получается 200€. Плюс важную роль играет дополнительная оплата за эскорт услуги. Они в анкете extra обозначены. Обычно среднестатистические показатели посещений в день равняются пусть 5 мужикам.Если возникнут сомнения, напишите с любой EU сим карты с WhatsApp от имени клиента на любую анкету. Во-первых, вам ответят, убедитесь что это живые люди. Во-вторых, попробуйте поторговаться, тут же будете заблокированы. Таким образом исключите сомнения относительно ценовой политики.Следующий логический шаг, это самостоятельный подсчёт. Обычно среднестатистические показатели посещений в день равняются пусть 5 мужикам. Не забывай об дополнительных эскорт услугах. Таким образом, по самым скромным подсчётам, чистый заработок девочки за день выходит минимум 500€.Тепер 5x14=7000 тысяч евро за две недели. Обратите внимание что это минимальный подсчёт. Как правило средний доход за пол месяца колеблется в районе 10000$. Я лично не раз привозила с тура 15-20000$. Хотите верьте хотите нет. А вот моя знакомая индивидуалка avrora-independent.net посмотрите какая стоимость часа провести время с ней. Так само можете легко удостоверится в реальности по примеру описанному выше.Не стану заводить речь сколько девочки зарабатывают в США. Где стоимость приличной индивидуалки 700-1000$ в час.Боюсь точно не поверите.Ещё важно обратить внимание что здесь не агитирую за определенное агентство. Так как я уже на пенсии, и могу советовать только «шпаргалку эскортницы». Где перечислена вся высокооплачиваемая работа для девушек https://shpargalka.work/rabota/ в одной категории. А самое главное сайт исповедует идею не верить не кому на слово и самостоятельно проверить предложения. Шпаргалка пользуется доверием среди многих эскортниц, посетив болталку, можно в это убедится.Я не бездумный агитатор которая рассказывает только сказки про красивую и богатую жизнь. К сожалению не всегда так гладко. Справедливости ради, должна сказать что не всё так сказочно и гладко. Часто вместо денег можно легко заработать проблемы на свою задницу. Обычно в подобные ситуации попадают девочки без опыта. Эти реальные истории из жизни можно прочитать в рубрике грабли https://shpargalka.work/tag/grabli/ того же блога. Туда помещены рассказы об самых опасных сутенёров. И это не просто вымышленные байки, а каждая публикация подтверждена перепиской, аудио и видео доказательствами.На самом деле работа в эскорте не сказка, здесь можно легко попасть в неприятности. Но давайте будем объективны до конца. Не обязательно работать проституткой чтобы оказаться в опасности. Можно трудоустроится кассиром или администратором на заправку. И легко стать жертвой разбойного нападения, за крошечную зарплату. Да и по умолчанию ежедневно грабят, убивают и так погибает множество людей. В тех самых ДТП.Наше бытиё изначально так устроено что каждый в потенциальной опасности. Но об этом не стоит думать и заморачиваться. В любом случае когда девушка ищет работу, обязательно должна думать головой. Ибо если мозгов нет, то хоть кем ты не работай один хрен в итоге влипнешь куда-то.А Вы, зря так недооцениваете силу женской красоты и обаяния). Умные женщины обеспечивают себя куда большим материальным достатком чем 7000$. Последний раз редактировалось Alisa; 08.02.2020 в 16:43 .