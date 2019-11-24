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|Результаты опроса: Как ты относишься к работе?
|Да, трудоголик
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|0%
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|Работа не волк, в лес не убежит
|2
|40.00%
|Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе
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|30.01.2020, 00:36
|#1
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Новичок
Регистрация: 29.01.2020
Адрес: Одесса
Сообщений: 27
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Как найти работу девушке без опыта в 2020 году?
Приветствую всех. Должна признаться этот Новый год у меня не задался изначально. В новогоднюю ночь напилась очень сильно, практически ничего не помню. Третьего января поругалась с мужем.
В результате в феврале развод будет. Соответственно, мне придётся самостоятельно обеспечивать финансово себя. Ещё пару дней назад начала искать вакансии с приличной зарплатой. Как оказалось это крайне сложная задача.
За последние сутки я поняла что работа для девушек без опыта сейчас, большая редкость.
По этому, решила узнать на форме, возможно кто-то поделиться личным опытом как трудоустроится без проблем. Мне 20 лет, среднего роста, брюнетка, волосы до плеч, стройная без лишнего веса. К сожалению, образование только 11 классов средне образовательной школы.
Буду признательна за любые конструктивные идеи по существу, и рабочие испытанные способы решения моей проблемы.
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось MashaShukina; 05.08.2020 в 23:46.
|30.01.2020, 18:21
|#2
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Пользователь
Регистрация: 29.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 39
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Вся информация в одном месте
Согласна с тобой на 100% заработать деньги девушке всегда было крайне сложно. Учитывая сложную экономическую обстановку, в наше время ещё сложнее. Но выход всегда есть. На днях знакомая поделилась одним очень полезным блогом для молодых женщин. В состоянии восторга я читала его полностью. Там нашла очень много важной информации для себя.
Так же, на сайте есть раздел который будет крайне полезен для всех кто нуждается в трудоустройстве. В этой категории https://shpargalka.work/rabota/ перечислена вся высокооплачиваемая работа для девушек какая только может быть.
Во-первых: здесь ты прочитаешь статьи в котором реальные девочки делятся опытом как им удалось найти надёжных работодателей. Плюс пишут какие сложности встречались в процессе. И как удалось обойти разные неприятности.
Во-вторых: на странице список ресурсов (телеграмм группы, доски объявлений) о которых мало кому известно но там всегда можно найти актуальные вакансии.
Ещё могу посоветовать telegram канал: https://t.me/rabotnica_xxx. И даже если не установлено это приложение, объявления можно просмотреть перейдя сюдой: https://t.me/s/rabotnica_xxx
Последний раз редактировалось Annushka; 12.02.2020 в 12:07.
|31.01.2020, 01:16
|#3
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Новичок
Регистрация: 29.01.2020
Адрес: Одесса
Сообщений: 27
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Высокооплачиваемая работа для девушек это реально?
Спасибо за конструктивный ответ. Скажи пожалуйста, сегодня нашла очень заманчивое предложение https://tgraph.io/Vysokooplachivaema...lechenij-01-06. В котором предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга это проституция? Или очередная уловка аферистов? Такое бывает в на самом деле как обещают, имею ввиду огромный доход без проблем?
|03.02.2020, 19:46
|#4
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Новичок
Регистрация: 30.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 29
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Девочки благодарю всех за полезные рекомендации, в блоге и правда очень ценные знания подчерпнула. А есть ещё доски объявлений по этой теме. Буду очень признательна.
В свою очередь могу поделится потрясающей информацией которую мне порекомендовала знакомая. Это потрясающая статья в которой известная и опытная девочка пишет супер полезный лайфак как найти работу проституткой.
На редкость это реальные советы которые уже помогли за два дня без проблем устроится эскортницей пяти нашим подружкам.
Секрет успеха очень прост, они всего лишь следовали рекомендациям в блоге и них всё получилось. Это помогло им избежать множества неприятностей в которые часто попадают девушки ищущие высокооплачиваемая работу.
По этому советую всем начинать поиск вакансий только после того как прочтёшь эту заметку.
Последний раз редактировалось Alisa; 05.08.2020 в 23:58.
|08.02.2020, 10:13
|#5
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Новичок
Регистрация: 30.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 29
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Работа молодым и красивым
Вчера буквально подружка посоветовала проверенного работодателя. Она уже дважды имела опыт сотрудничества с ними.
С её слов, заработала 5000$ за 17 дней тура. Ещё хвалила что очень удобный график, краткосрочные поездки за границу на 2-3 недели длительность контракта.
Кроме того, возможна кредитование работодателем. Рекомендую всем кто хочет заработать денег, узнать подробности на сайте https://escorts.works/tag/eskort/ рекомендованного агентства по трудоустройству для моделей.
Последний раз редактировалось Alisa; 06.08.2020 в 00:02.
|08.02.2020, 10:16
|#6
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Новичок
Регистрация: 03.02.2020
Сообщений: 11
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5000$ за 17 дней тура? Секстура? Даже за "это" такие деньги никто не платит.
|08.02.2020, 16:18
|#7
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Новичок
Регистрация: 30.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 29
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Веские доводы и факты как, где и сколько зарабатывают девушки
Цитата:
СЮЖЕТ ТСН 1+1 О ТОМ КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ МНОГИЕ УКРАИНКИ
Понимаю, пост на форуме неизвестного пользователя оправдано может вызывать сомнения. За то, репортаж ТОП1 телеканала 1+1 должен вызывать больше доверия. Пожалуйста на официальном сайте ознакомьтесь пожалуйста. Правда, сюжет был снят в далёком 2013... Но уже тогда в слух рассказали о массовой тенденции «секс туризма» украинок на выходные за границу. Обратите внимание какие там суммы приведены.
Эскорт чат в телеграмме для эскортниц
Телеграмм группа «болталка для эскортниц», в которой 5000+ участниц. Там 24/7 постоянно девушки с пониженной социальной ответственностью беседуют. Можете у них спросить какая стоимость за час в Европе.
КАК УБЕДИТСЯ ЛИЧНО СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕВУШКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Допустим, журналисты ТСН врут, и весь телеграмм чат сговорился... Можете зайти посетить популярные рекламные эскорт сайты в EU и лично убедится сколько зарабатывают девушки. К примеру, Итальянский escortforumit.xxx посмотрите стандартную стоимость за час. В среднем получается 200€. Плюс важную роль играет дополнительная оплата за эскорт услуги. Они в анкете extra обозначены. Обычно среднестатистические показатели посещений в день равняются пусть 5 мужикам.
Если возникнут сомнения, напишите с любой EU сим карты с WhatsApp от имени клиента на любую анкету. Во-первых, вам ответят, убедитесь что это живые люди. Во-вторых, попробуйте поторговаться, тут же будете заблокированы. Таким образом исключите сомнения относительно ценовой политики.
Следующий логический шаг, это самостоятельный подсчёт. Обычно среднестатистические показатели посещений в день равняются пусть 5 мужикам. Не забывай об дополнительных эскорт услугах. Таким образом, по самым скромным подсчётам, чистый заработок девочки за день выходит минимум 500€.
Исследовав лично обстановку, считаем реальный доход
Тепер 5x14=7000 тысяч евро за две недели. Обратите внимание что это минимальный подсчёт. Как правило средний доход за пол месяца колеблется в районе 10000$. Я лично не раз привозила с тура 15-20000$. Хотите верьте хотите нет. А вот моя знакомая индивидуалка avrora-independent.net посмотрите какая стоимость часа провести время с ней. Так само можете легко удостоверится в реальности по примеру описанному выше.
Не стану заводить речь сколько девочки зарабатывают в США. Где стоимость приличной индивидуалки 700-1000$ в час. Боюсь точно не поверите.
Ещё важно обратить внимание что здесь не агитирую за определенное агентство. Так как я уже на пенсии, и могу советовать только «шпаргалку эскортницы». Где перечислена вся высокооплачиваемая работа для девушек https://shpargalka.work/rabota/ в одной категории. А самое главное сайт исповедует идею не верить не кому на слово и самостоятельно проверить предложения. Шпаргалка пользуется доверием среди многих эскортниц, посетив болталку, можно в это убедится.
ТЕПЕРЬ ЧЕСТНО О НЕДОСТАТКАХ
Я не бездумный агитатор которая рассказывает только сказки про красивую и богатую жизнь. К сожалению не всегда так гладко. Справедливости ради, должна сказать что не всё так сказочно и гладко. Часто вместо денег можно легко заработать проблемы на свою задницу. Обычно в подобные ситуации попадают девочки без опыта. Эти реальные истории из жизни можно прочитать в рубрике грабли https://shpargalka.work/tag/grabli/ того же блога. Туда помещены рассказы об самых опасных сутенёров. И это не просто вымышленные байки, а каждая публикация подтверждена перепиской, аудио и видео доказательствами.
ВЫВОД
На самом деле работа в эскорте не сказка, здесь можно легко попасть в неприятности. Но давайте будем объективны до конца. Не обязательно работать проституткой чтобы оказаться в опасности. Можно трудоустроится кассиром или администратором на заправку. И легко стать жертвой разбойного нападения, за крошечную зарплату. Да и по умолчанию ежедневно грабят, убивают и так погибает множество людей. В тех самых ДТП.
Наше бытиё изначально так устроено что каждый в потенциальной опасности. Но об этом не стоит думать и заморачиваться. В любом случае когда девушка ищет работу, обязательно должна думать головой. Ибо если мозгов нет, то хоть кем ты не работай один хрен в итоге влипнешь куда-то.
А Вы, зря так недооцениваете силу женской красоты и обаяния). Умные женщины обеспечивают себя куда большим материальным достатком чем 7000$.
Последний раз редактировалось Alisa; 08.02.2020 в 16:43.
|18.02.2020, 09:40
|#8
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Пользователь
Регистрация: 29.01.2020
Адрес: Киев
Сообщений: 39
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Вакансии для девушек без опыта
Вчера вечером подружка поделилась полезным обсуждением на форуме. Прислала мне эту тему https://www.russpuss.ru/sovet/rabota...hek-bez-opyta/ и посоветовала прочитать. Я сделала как она сказала и не пожалела! Действительно очень важная информация которой делятся опытные участницы. Теперь мне известно что необходимо учитывать чтобы без проблем заработать денег. Рекомендую остальным девушкам ищущим работу, обязательно ознакомится!
|18.02.2020, 18:15
|#9
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Пользователь
Регистрация: 24.11.2019
Сообщений: 38
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Лучше найти нормальную работу тем же администратором например, часто на такую работу берут без опыта и сами обучаю, я сама так работу нашла, посмотрите тут вакансии администратора уверенна что то найдете это и безопасно и платят нормально
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